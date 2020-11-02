سلطنة عمان.. أول دولة تفرض ضريبة دخل في الخليج





ونشرت وزارة المالية العمانية تفاصيل جديدة من خطتها الاقتصادية للفترة من 2020 إلى 2024، موضحة أن ضريبة دخل تطبق على أصحاب الدخل المرتفع في العام 2022.





والشهر الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، الذي تقلد الحكم في يناير 2020 ، خطة مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة في المالية الحكومية وسط ضغوط أزمة فيروس كورونا وأسعار النفط المنخفضة على خزينة الدولة.





وكشف بعض تفاصيل الخطة في نشرة سندات صدرت الشهر الماضي دون ذكر موعد لتطبيق ضريبة الدخل. وجاء في الخطة أن حصيلة الضريبة سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.





ضريبة القيمة المضافة

أعلنت سلطنة عمان، في منتصف الشهر الماضي، قرارها بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في أبريل 2021، في خطوة لتعزيز إيرادات البلاد التي تضررت بشدة إثر تفشي جائحة كورونا.





وستفرض ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات بالإضافة إلى السلع المستوردة إلى السلطنة، مع بعض الاستثناءات المحددة في القانون.





التصنيف الائتماني للسلطنة

أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” منتصف الشهر الماضي خفض تصنيف سلطنة عمان الائتماني إلى ” BB-” على خلفية زيادة المخاطر الخارجية والمديونية مع نظرة مستقبلية سلبية.





وقالت في بيان إن النظرة المستقبلية السلبية لسلطنة عمان انعكاس لاحتمالات أن خطط الحكومة لضبط الأوضاع المالية وتطبيقها قد تكون غير كافية لوقف الزيادة في الديون.





وأضافت أن انخفاض أسعار النفط الحاد في 2020 سيكثف الضغوط المالية والخارجية على السلطنة.





كان صندوق النقد الدولي توقع أن يشهد اقتصاد عمان انكماشا نسبته 10% في 2020.



استحدثت سلطنة عمان ضريبة جديدة ضمن خطتها الاقتصادية 2020 -2024، لتصبح أول دولة خليجية تطبق ضريبة دخل.