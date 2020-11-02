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رياضة

مفاجأة.. حكم سنغالي ينافس بكاري جاساما على إدارة مباراة الزمالك والرجاء

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:33 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
علم "صدى البلد"، أن الحكم السنغالي "ماجيت نداي"، ينافس الجامبي "بكاري جاساما"، على إدارة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي تحكيميًا، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بـ"الكاف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن أسهم "نداي" ارتفعت في الساعات القليلة الماضية لإدارة مباراة الزمالك والرجاء تحكيميًا، بعد أن تم الاستقرار في الأيام الماضية على إسناد المباراة تحكيميًا لـ جاساما.

يشار إلى أنه سيتم إعلان حكم مباراة الزمالك والرجاء، غدًا الثلاثاء، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام مباراة فريقي الزمالك والرجاء يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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