سر حذف اتحاد الكرة لـ بيان اعتذار كهربا؟.. أحمد موسى يوضح

تساءل الإعلامي أحمد موسى، عن سر حذف بيان اتحاد الكرة الذي أصدره بخصوص أزمة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية، ومحمود كهربا، لاعب الأهلي.





وقال أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن البيان أكد أن كهربا اعتذر لمحمد فضل، وأنه تعرض لضغوط نفسية صعبة.





وطالب أحمد موسى، اتحاد الكرة، بإصدار بيان للرأي العام لتوضيح الصورة، والإجابة عن سؤال "لماذا تم حذف البيان بعد إصداره؟".





كانت أنباء ترددت حول حضور اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مساء اليوم، الاثنين، إلى مقر الجبلاية لمقابلة محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ كبير له.





من جهته، تفهم محمد فضل، موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ؛ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب، وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في إعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير.





وتمنى محمد فضل، للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.





كما أثنى السيد عمرو الجنايني، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على الجو الأسري الذي ميز اللقاء، فيما حرص الكابتن محمد بركات، مدير المنتخب على حضور اللقاء، والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.



