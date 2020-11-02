الاجتماع انتهى.. كواليس إنهاء أزمة كهربا وسر غضب الخطيب من محمد فضل

كشفت مصادر خاصة، عن التفاصيل الكاملة لأزمة محمد فضل وكهربا ، وما جرى داخل اتحاد الكرة بخصوص واقعة مشاجرة مراسم التتويج بالدوري.





وقالت المصادر، إن محمود كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ذهب إلى اتحاد الكرة لسماع أقواله في لجنة الانضباط، ثم دخل بعده محمد فضل للجنة، وتم سماع أقواله.





وأضافت المصادر، أنه بمجرد الانتهاء من سماع أقوال الطرفين انصرف رئيس وأعضاء لجنة الانضباط، وغادروا مقر اتحاد الكرة وبقي العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي الذي حضر مع اللاعب إلى مقر الجبلاية؛ بعد استقبال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة لهما، في حضور محمد بركات، مدير المنتخب.





جاءت الجلسة ودية للغاية بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الجنايني على مدار اليوم لاحتواء الموقف في ظل علاقته الطيبة لكل أطراف المنظومة، وعلى رأسهم مسئولو الأهلي، وأثناء الجلسة فوجئ الجميع ببيان اعتذار علي الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





ورفض محمود الخطيب، رئيس النادي، صيغة البيان خاصةً مع غضبه الشديد من عدم تقدير محمد فضل له مرتين، أولهما دخوله في مشادة بالأيدي أثناء تسليم الدرع مع كهربا، والثانية بعد أن التواصل هاتفيا بينهما في اليوم التالي، ولكن بعدها تقدم الأخير بمذكرة للجنة الانضباط ضد كهربا.





وأوضحت المصادر، أن إدارة الأهلي أبدت تقديرها لجهود عمرو الجنايني، ومحاولته إنهاء الأزمة بعيدًا عن الدخول في مشاحنات لا طائل منها ولن تجدي شيئًا، وعادت الأجواء للهدوء من جديد بعد أن تم الاتفاق على طي الخلاف، وغادر الجميع مقر الاتحاد مع الاتفاق على إنهاء الأمر وديًا.



