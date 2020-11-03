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رياضة

ليستر يفوز على ليدز برباعية في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق ليستر سيتي، على نظيره ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح بارنز التسجيل لـ ليستر سيتي في الدقيقة الثانية، قبل أن يضاعف تيليمانس النتيجة لفريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وقلص أيالا الفارق لـ ليدز في الدقيقة 48، لكن فاردي أحرز الهدف الثالث للثعالب في الدقيقة 76.

واختتم تيليمانس مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 91 من ضربة جزاء.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليستر للنقطة 15 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد ليدز عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

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