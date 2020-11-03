أخبار العلوم والتكنولوجيا..واتس آب يكشف عن أهم ميزة فى العام..طريقة إيقاف تقنية الـ 5G في آيفون 12

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
يبدو أن هاتف آيفون 12 سيظل الأكثر جدلًا فى الفترة القادمة بالرغم من إطلاقه رسميًا فى شهر أكتوبر الماضي من قبل شركة آبل الأمريكية، بعدما قررت تقديم سلسلة آيفون 12 بالكامل تدعم تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، التي تدعم أقص سرعة لإرسال و إستقبال البيانات، ولكن هناك وجه أخر لها، وهو إستهلاك البطارية بشكل سريع للغاية.
من المعروف أن كاميرات هواتف الآيفون، التى تصنعها شركة آبل الأمريكية، من أفضل كاميرات الهواتف الذكية على الإطلاق، ودائما ما تبهرنا بالعديد من الميزات غير الموجودة فى أى هاتف آخر على الإطلاق، فجاءت كاميرات هواتف iPhone 11 Pro لتبهرنا العام الماضى بأنها تستطيع تصوير الأفلام السينمائية والفيديو كليب، أما كاميرات هواتف iPhone 12 Pro والتى تم إطلاقها منذ أسابيع فاجئت الجميع بمستشعرات LiDAR الخارقة.
تطلق شركة سامسونج الكورية الجنوبية هاتفها القابل للطى Samsung W21 5G خلال ساعات، وكشفت تسريبات عن أول صورة حية للهاتف يتم كشفها لأول مرة، قبل إطلاقه رسميا.
كشفت تسريبات أن تطبيق المراسلة واتسآب WhatsApp والمملوك لشركة فيسبوك يعمل على اختبار ميزة هى الأهم والأبرز لجميع مستخدميه الذين يتخطى عددهم 2 مليار حول العالم، وهى ميزة حذف الرسائل حتى 7 أيام بعد إرسالها.
كشفت تقارير تكنولوجية، عن أن كاميرا LiDAR الموجودة في هواتف iPhone 12 وiPhone 12 Pro تحتوى على عدد من الميزات التى يمكنها أن تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة من ضعاف البصر أثناء السير فى الشوارع والأماكن العامة.
تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف Oppo K7x خلال ساعات، حيث سيكون إطلاقه يوم الأبعاء المقبل 4 نوفمبر، ومن المقرر أن يحتوى الهاتف على بطارية كبيرة، بالإضافة إلى عدد من الإمكانات القوية بسعر رخيص، وذلك بعد الكشف عن تطويرها لهاتف جديد بمعالج Snapdragon 870، وبسرعة 3.2 جيجاهرتز.
يعد أفضل ما يميز الهواتف الذكية، الكاميرات التى تحتوى على دقة عالية فى التصوير، وتقوم بضبط الضوء والسطوع، والتحكم فى الإضاءة الليلية، وإصدار صور بألوان واضحة ونقية، ولكن فى بعض الأحيان يجد المستخدمون أنفسهم أمام صور ليست بالدقة التى يريدونها، رغم امتلاكهم لهواتف ذكية تتمتع بقدرة تصوير جيدة.