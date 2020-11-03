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أخبار العالم

ترامب: بايدن سيجلب مزيدا من الإرهابيين إلى الولايات المتحدة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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شريف سيد
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، أنه سيجلب مزيدا من الإرهابيين إلى بلاده. 

وكتب ترامب، في تغريدة عبر"تويتر": "سيزيد جو بايدن اللاجئين من الدول الإرهابية بنسبة 700٪. ستربك خطته مجتمعاتك وتحول ميشيجان ومينيسوتا وويسكونسن والغرب الأوسط بأكمله إلى مخيم للاجئين". 

وأضاف: "أنا أحمي عائلاتكم، وأبعد الإرهابيين المتطرفين عن بلادنا".

وفيما يخص المواطنين الأمريكيين من أصول أفريقية قال ترامب: "لمدة 47 عامًا ، هاجم جو بايدن الأمريكيين السود بشراسة. ووصف الشباب السود بأنهم "مفترسون خارقون". 

وأكمل: "إلى كل أمريكي أسود: أطلب تصويتك. هذه فرصتك الوحيدة لإظهار رأيك في قرار بايدن بمهاجمتك وسجنك وخيانتك".

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