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فن

أحدث ظهور لحنان مطاوع وآسر ياسين وبشرى من زفاف درة.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:40 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة حنان مطاوع مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تظهر فيها من فرح الفنانة درة، رفقة الفنانين "بشرى وآسر ياسين وخالد الصاوي".

وعلقت حنان مطاوع على الصور قائلة: "اجمل يوم مع أجمل ناس".


وشاركت الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل "بنت القبايل" مع عدد من نجوم الفن .

يناقش العمل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

من جهة أخرى، حرصت الفنانة درة، على ارتداء فستان جديد تستكمل به حفل زفافها على رجل الأعمال هاني سعد، الذي أقيم في الجونة، بحضور عدد كبير من الفنانين والمقربين. 

وظهرت درة بفستانها الجديد، الذي كان عبارة عن فستان أبيض قصير، خطفت به الأنظار؛ بعد أن حظى فستانها الأول بإعجاب كبير أيضًا. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، مقطع فيديو للعروسين وهما يرقصان على أنغام بعض أغانى المهرجانات منها "عود البطل"، و"إخواتى". 

وظهرت درة في مقطع الفيديو أثناء دخولها الفندق المقام به الحفل، والذي اُختير بعناية؛ بناءً على الإجراءات الاحترازية، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فضلت الفنانة اختيار مكان مفتوح. 

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