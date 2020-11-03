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أخبار العالم

بنسبة 94.27% من الأصوات.. فوز الحسن واتارا بالانتخابات الرئاسية في ساحل العاج

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في ساحل العاج، اليوم الثلاثاء، عن فوز الحسن واتارا بالانتخابات الرئاسية في ساجل العاج بنسبة 94.27% من الأصوات المشاركة في التصويت. 

وكانت ساحل العاج، الواقعة غرب القارة السمراء، قد شهدت السبت الماضي انتخابات رئاسية "مثيرة للجدل" تنافس فيها واتارا مع المرشح المستقل كواديو كونان بيرتان، بعد إعلان مرشحي المعارضة، الرئيس الأسبق هنري كونان بيدييه، ورئيس الوزراء السابق، باسكال أفي نجيسان، مقاطعتهما للعملية الانتخابية رغم عدم انسحابهما رسميا من الانتخابات. 

وعقد هذا الاقتراع الرئاسي في ظل مشهد سياسي محتقن حيث أثار قرار واتارا الترشح لولاية رئاسية جديدة جدلا واسعا على الساحة السياسية، وأدى لاندلاع اضطرابات وأعمال عنف داخل البلاد أدت إلى سقوط نحو 30 قتيلا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاء قرار المعارضة مقاطعة الاقتراع اعتراضا على ترشح واتارا لولاية رئاسية ثالثة واتهامها المفوضية الانتخابية المستقلة والمجلس الدستوري "بالتبعية" للسلطة، وبالتالي بالعجز عن ضمان اقتراع نزيه وعادل. 

ودعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات و"العصيان المدني"، وأعلنت في بيان رسمي عدم اعترافها بانتخابات 31 أكتوبر مطالبة بإنهاء حكم واتارا، وداعية إلى مرحلة انتقالية مدنية من أجل تهيئة الظروف لانتخابات نزيهة وشفافة. كما دعت المعارضة إلى حالة من التعبئة العامة للتصدي لطموحات واتارا للفوز بولاية ثالثة، دون ذكر تفاصيل حول أشكال هذه التعبئة.

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