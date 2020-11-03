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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 15352 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 15 ألفا و352 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في ألمانيا و131 حالة وفاة خلال 24 ساعة. 

وبدأت ألمانيا اعتبارا من أمس الاثنين ولمدة شهر إيقاف الحياة العامة مع دخول قيود واسعة على الاختلاط وإغلاق الأعمال؛ في محاولة لكبح الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل حلول عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للقواعد التي قررتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأسبوع الماضي، تقتصر التجمعات في الأماكن المفتوحة أيضا على تجمع أفراد لا يزيد عن أسرتين، بحد أقصى 10 أشخاص، وانتهز بعض المواطنين في ميونخ وبرلين الفرصة للاستمتاع  بوجبة أخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل الإغلاق، المستمر طوال شهر نوفمبر.

ويشهد الإغلاق المطاعم ودور السينما والمسارح والمتاحف والمرافق الثقافية والترفيهية الأخرى، كما سيتم أيضا حظر حضور المشجعين لمباريات كرة القدم في الدوري الألماني، ولن تقام فعاليات رياضية للهواة، كما تم إغلاق الصالات الرياضية وحمامات السباحة واستوديوهات التجميل وصالات التدليك واستوديوهات الوشم.

ومع ذلك، على خلاف الإغلاق السابق هذا العام، تظل المدارس ورياض الأطفال مفتوحة، إلى جانب معظم المتاجر وصالونات الحلاقة.

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