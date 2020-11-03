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فن

بعد الحلقة الأولى من خيط حرير.. الجمهور يبحث عن مي عز الدين

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
درة
درة
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة مي عز الدين مؤشرات البحث بمحرك "جوجل" بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسلها "خيط حرير"، على قناة On E.


وانطلقت أمس، الاثنين 2 نوفمبر، حلقات مسلسل "خيط حرير" لـ مي عز الدين، على قناة ON، فيعرض المسلسل الساعة 7.45 مساءً، ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحا، و3 عصرا.


"خيط حرير" يشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنادي مهنا، ومحمد سليمان، وصفاء الطوخي، وولاء الشريف، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وياسمين رحمي، ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.


العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مي عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.


وكان آخر أعمال الفنانة مى عز الدين مسلسل "رسايل"، والذي عرض منذ عامين تقريبًا في رمضان، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج إبراهيم فخر الدين.

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