يحمله 70% من البالغين في العالم.. معلومات عن الهربس الفموي المتكرر

الهربس البسيط المتكرر المعروف أيضًا باسم الهربس الفموي وهو حالة تصيب منطقة الفم بسبب فيروس الهربس البسيط، إنها حالة شائعة ومعدية تنتشر بسهولة.





بحسب المنظمة الصحة العالمية (WHO)، يقدر أن اثنين من كل ثلاثة بالغين في العالم تحت سن الخمسين يحملون هذا الفيروس الذي يسبب بثورا و تقرحات على الشفاه أو الفم أو اللسان أو اللثة بعد تفشي المرض الأولي ، يظل الفيروس كامنًا داخل الخلايا العصبية للوجه.





ووفقا لموقع health line في وقت لاحق من الحياة يمكن للفيروس أن ينشط ويؤدي إلى مزيد من القروح تُعرف هذه عادةً باسم قرح البرد أو بثور الحمى





عادة لا يكون الهربس البسيط المتكرر خطيرًا، ولكن الانتكاسات شائعة يختار العديد من الأشخاص علاج النوبات المتكررة باستخدام كريمات لا تستلزم وصفة طبية (OTC) .



