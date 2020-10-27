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مرأة

تنظيف الأسنان.. متى يبدأ الطفل فى استخدام الفرشاة والمعجون

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:31 م
متى يبدأ الطفل فى
متى يبدأ الطفل فى استخدام الفرشاة والمعجون
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أسماء عبد الحفيظ

تبدأ صحة الفم الجيدة في سن مبكر جدًا، يساعد الاعتناء بلثة طفلك وأسنانه كل يوم في الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، كما أنه يساعد في جعلها عادة عادية لطفلك.


تعرف على كيفية العناية بأسنان ولثة أطفالك بدءًا من حديثي الولادة. عندما يكبر الأطفال بما يكفي ، علمهم كيفية تنظيف أسنانهم بأنفسهم، وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين. 


العناية بالأسنان واللثة للأطفال


يجب أن تبدأ في العناية بفم طفلك عندما يبلغ من العمر بضعة أيام فقط.


امسحي لثة طفلك برفق باستخدام قطعة قماش نظيفة ورطبة أو شاش.



نظفي فم طفلك بعد كل رضعة وقبل النوم.



تبدأ أسنان طفلك بالظهور بين سن 6 إلى 14 شهرًا. يمكن أن تتسوس أسنان الأطفال ، لذلك يجب أن تبدأ في تنظيفها بمجرد ظهورها.


نظف أسنان طفلك برفق باستخدام فرشاة أسنان ناعمة بحجم الأطفال والماء.



لا تستخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد حتى يبلغ طفلك أكثر من عامين. يحتاج طفلك إلى أن يكون قادرًا على بصق معجون الأسنان بدلًا من ابتلاعه.



بالنسبة للأطفال دون سن 3 سنوات ، استخدم كمية صغيرة فقط من معجون الأسنان بحجم حبة الأرز. للأطفال الأكبر سنًا ، استخدم كمية بحجم حبة البازلاء.



نظف أسنان طفلك بعد الإفطار وقبل النوم.



استخدم الفرشاة في دوائر صغيرة على اللثة والأسنان. فرشاة لمدة دقيقتين. ركز على الأضراس الخلفية ، وهي الأكثر عرضة لخطر التسوس.

استخدم الخيط للتنظيف بين الأسنان مرة في اليوم. ابدأ في تنظيف الأسنان بالخيط بمجرد أن يتلامس اثنان من الأسنان. قد تكون عصي الخيط أسهل في الاستخدام.



قم بتغيير فرشاة أسنان جديدة كل 3 إلى 4 أشهر.


علم أطفالك تنظيف أسنانهم بالفرشاة.


ابدأ بأن تكون نموذجًا يحتذى به وأظهر لأطفالك كيف تقوم بتنظيف أسنانك بالخيط وتنظيفها كل يوم.



قد يتمكن الأطفال دون سن 6 سنوات من التعامل مع فرشاة الأسنان بأنفسهم. إذا أرادوا ، فلا بأس من السماح لهم بالتدرب. فقط تأكد من متابعة وتنظيف أي بقع فاتتهم.



أظهر للأطفال أن ينظفوا الأسنان العلوية والسفلية والجانبية. استخدم حركات قصيرة ذهابًا وإيابًا.



علم الأطفال تنظيف ألسنتهم بالفرشاة للحفاظ على أنفاسهم منتعشة وإزالة الجراثيم.



يمكن لمعظم الأطفال تنظيف أسنانهم بأنفسهم في سن 7 أو 8 سنوات.

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