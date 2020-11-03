صحف الإمارات اليوم: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 46.62 مليون حالة ورئيس بنما يعزل نفسه.. إدانات عربية ودولية لهجوم فيينا الإرهابي.. وتبادل الاتهامات بين ترامب وبايدن قبل ساعات من بدء الاقتراع

الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة "كوفيد-19"

انطلاق المحادثات الليبية العسكرية «5+5» في غدامس

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال بحر إيجه إلى 100 قتيل

انطلاق انتخابات الرئاسة الأميركية مع فتح مراكز اقتراع في مدينتين

ترامب في آخر تجمع انتخابي: أتوقع "فوزًا رائعًا".. و بايدن: حان وقت عودة ترامب إلى منزله

هجوم فيينا الإرهابي يعيد للأذهان سلسلة الهجمات المميتة في دول غرب أوروبا

القيود الجديدة لمكافحة «كورونا» تثير احتجاجات في ألمانيا وإيطاليا









تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، قالت صحيفة "الاتحاد" إنه في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول العربية الشقيقة، تم اليوم إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 11 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى الجمهورية التونسية، وسيستفيد منها أكثر من 11 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".









وأبرزت صحيفة "البيان" إدانة دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.









وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف، والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.









وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم" بتأكيد وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 71 ألفًا و466 فحصًا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، كما كشفت عن 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1516 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.









وأشارت صحيفة "الخليج" إلى تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه في يوم العلم يزداد فخرنا براية العز والمجد التي تظلنا، ويتعمق تصميمنا على أن نبقيها دائمًا رمزًا عالميًا للتميز والتقدم والتفرد.









وقال بن زايد، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" بمناسبة "يوم العلم": "اليوم ونحن نرفع العلم عاليا فوق رؤوسنا نستلهم من دماء الشهداء التي سالت دفاعا عنه، القوة والعزم لجعل الإمارات في المقدمة في كل المجالات".









عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة "الخليج" بانطلاق مساء أمس، الاثنين، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+ 5» بين فرقاء ليبيا فى مدينة غدامس قرب الحدود الجزائرية والتونسية، فيما شهدت العاصمة الروسية موسكو محادثات أمريكية روسية لمناقشة دعم الحل السياسي في ليبيا برعاية البعثة الأممية، بينما تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اتصالًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تناول سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وآخر تطورات القضية الليبية، في حين حذرت مصادر، أمس، من العراقيل التي تضعها تركيا وقطر وبعض الأصوات الداخلية في ليبيا،لعرقلة الحوار ، كلما ظهرت بارقة أمل لتسوية الأزمة.









وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن عدد قتلى الزلزال الذي وقع في بحر إيجه يوم الجمعة وصل إلى مائة بعد أن أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن 98 شخصا توفوا جرائه في مدينة إزمير بغرب تركيا.









وقالت السلطات إن صبيين لقيا حتفهما أيضا على جزيرة ساموس اليونانية. وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط في زلزال بتركيا منذ ما يقرب من عشر سنوات.









دوليا، أفادت صحيفة "الخليج" بانطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، حيث فتحت مدينتان صغيرتان في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) في مدينتي ديكسفيل نوتش وميلزفيلد.









وأدلى 92.5 مليون ناخب أمريكي بأصواتهم حضوريًا أو عبر البريد في انتخابات الرئاسة، في حين أظهرت آخر استطلاعات الرأي أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب على المستوى الوطني، وفي الولايات المتأرجحة على السواء وإن بنسب متفاوتة.









وقالت صحيفة "الاتحاد" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع ليل الاثنين الثلاثاء "فوزا رائعا جديدا"، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.









وقال مخاطبا حشدا غفيرا من الأنصار "غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة"، ساخرا من خصمه الديمقراطي جو بايدن.











وكان ترامب ختم حملته في انتخابات 2016 أيضا في غراند رابيدز قبل أن يفوز على هيلاري كلينتون، وقال مساء الاثنين قبيل وصوله إلى ميشيغن "سنقوم بالأمر ذاته".









وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن اعتبر خلال تجمع، الاثنين، في أوهايو، أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى خلال رئاسة دونالد ترامب".









وقال بايدن، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية: "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسئولية"، مضيفًا: "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى منزله".









وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تنديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"العمل الإرهابي الشرير" الذي شهدته النمسا مساء الاثنين حين أطلق مسلّحون النار في ستّة مواقع في وسط فيينا مما أسفر عن قتيلين على الأقلّ و14 جريحًا، نصفهم بحالة حرجة.









وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "نصلّي من أجل سكّان فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا. هذه الهجمات الشرّيرة ضدّ الأبرياء يجب أن تتوقّف. الولايات المتّحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضدّ الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون المتطرّفون".









كما لفتت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشدة الهجمات التي وقعت أمس في فيينا بالنمسا.









وعبر الأمين العام فى بيان له عن تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة النمسا.









وفي الشأن نفسه، ذكرت صحيفة "البيان" أن الهجوم الإرهابي في وسط فيينا تبادل الذيوقع في وقت متأخر يوم الاثنين في هجوم وصفه وزير الداخلية في النمسا بأنه هجوم إرهابي وقع بالقرب من المعبد اليهودي المركزي، يعيد إلى الأذهان سلسلة الهجمات المميتة التي تعرضت لها دول غرب أوروبا.









في سياق آخر، أوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" ما ذكرته مصادر محلية صينية اليوم، الثلاثاء، بأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين، بعد اندلاع حريق في محطة للغاز الطبيعي المسال في منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج جنوبي الصين.









ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد وقع الحادث في محطة ميناء تيشان للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركة مملوكة للشركة الصينية لشبكة أنابيب البترول والغاز (بايب تشاينا).









وقالت صحيفة "الخليج" إن إحصاء لرويترز أظهر أن أكثر من 46.62 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و201057 حالة، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.









وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن ألمانيا بدأت، أمس، فرض قيود إغلاق واسعة تستمر لمدة شهر، فيما أعلنت الحكومة الإيطالية فرض حظر تجول ليلي لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما بدأت بلجيكا تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء التفشي السريع للفيروس بإغلاق جميع المحال التي لا تبيع البضائع الضرورية، وأدت القيود الجديدة إلى احتجاجات في ألمانيا وإيطاليا.









وقالت الشرطة الألمانية إن نحو 1900 شخص احتجوا، في مدينة ميونيخ، ضد إجراءات الإغلاق.









وبالمثل، اندلعت احتجاجات ضد القيود الجديدة في إيطاليا، وتظاهر أصحاب وعمال المطاعم في روما، احتجاجًا على قرار إغلاق محالهم في السادسة مساءً.









وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن رئاسة بنما أعلنت أن الرئيس لورنتينو كورتيزو بدأ عزلا ذاتيا بعدما تبين إصابة أحد مساعديه المقربين بفيروس كورونا.







