مبادرة "حياة كريمة": الفقر لا يقتصر على المال ولكن أشكاله متعددة "فيديو"

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط ومسئول مبادرة حياة كريمة، إن جميع الوزارات ومؤسسات الدولة تتشارك وتتكامل في ظل تنسيق كامل بينها، لتنفيذ أهداف الإستراتيجية التي تخص مبادرة حياة كريمة.





وأضاف جميل حلمي، خلال لقائه في برنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو تحسين جودة حياة المواطنين، متابعًا أنه في الماضي كان المفهوم التقليدي للفقر ماليًا، ولكن الآن أصبح الفقر متعدد الأبعاد، أي أن الدولة تحتاج إلى أن تهتم بخدمات التعليم، الصحة، الصرف الصحي، ومياه الشرب، إضافة إلى جميع الخدمات التي يحتاج إليها كل مواطن داخل قريته.

وأشار "حلمي" إلى أن جميع الخدمات وتنفيذها من قبل الدولة هدفها تعزيز قدرة المواطن على إيجاد فرصة عمل، مع التدريب والتشغيل، وتنفيذ المشروعات، وذلك لأن هذه المشروعات التنموية لها تأثير مباشر في توفير فرص عمل للمواطنين داخل القرى التي يعيشون بها أثناء مراحل تنفيذها.





وأكد مساعد وزير التخطيط، أن الدولة تقوم بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء عن طريق الجهاز المصرفي أو جمعيات التمويل متناهي الصغر.





وأوضح مساعد وزير التخطيط أن كل أجهزة الدولة تستهدف توفير تمويل مناسب للمواطنين في القرى الفقيرة، حتى يتم تعزيز قدرتهم على إيجاد فرص عمل، مؤكدا أن مشكلة الصرف الصحي مطلب أساسي للمواطنين في جميع القرى المصرية، وذلك لأن لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية مهمة جدًا.