AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ورشة عمل حول أساسيات إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمنشآت الصحية ببورسعيد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:04 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل حول أساسيات إدارة الموارد البشرية (Fundamental of Human Resource Management)، بمشاركة 60 من فريق عمل الموارد البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد، والمنوط بهم استقطاب واختيار وتطوير وتنظيم وتقييم العاملين بتلك المنشآت في إطار تحقيق الأهداف التنظيمية للعمل وتحسين جودته وزياد فعاليته وإنجازاته. 


وأشارت د. مروة أغا، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالهيئة، إلى أن الورشة تهدف للتعريف بأحدث طرق وأساليب إدارة الموارد البشرية وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بها ودورها في المنظومة الصحية، بالإضافة إلى خلق خلفية علمية وعملية موحدة لدى جميع العاملين في الموارد البشرية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة عن أهمية وظائف الموارد البشرية كقسم متكامل في المنظومة وكذلك تحديثات أقسام الموارد البشرية، بالإضافة إلى شرح آلية اختيار الموظفين الجدد وأسس استقبالهم وتعيينهم ودمجهم بنجاح في الأدوار المنوطين بها وثقافة المنظومة التي تؤثر في ذلك.

وأضافت د. مروة أغا، أن محاور ورشة العمل تضمنت تعريف فريق عمل الموارد البشرية بأحدث مفاهيم الإدارة وأساسيات إدارة الموارد البشرية التي تساعد على الاستفادة القصوى من كل فرد في المنظومة والتي تبدأ من التخطيط والاختيار والتدريب والحوافز والتقييم وكل ما له علاقة بالعنصر البشري وخاصة مع تحول الموارد البشرية من مجرد إدارة تشغيلية إلى إدارة إستراتيجية باعتبار أن الاستثمار في العناصر البشرية هو رأس مال المنظومة والسبب الرئيسي في نجاحها. 

وأكد د. أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، أن إدارة الموارد البشرية من أهم إدارات هيئة الرعاية الصحية لتركيزها على العنصر البشري والذي يعتبر أثمن مورد لدى الهيئة والأكثر تأثيرًا في تحقيق أهدافها وإنجازاتها على الإطلاق، مشيرًا إلى أن إدارة الموارد البشرية تعتبر ركنًا أساسيًا في الارتقاء بالعمل حيث تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للهيئة والمنشآت التابعة لها والتمكين من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على إنجاز العمل وحل معوقاته ومواجهة تحدياته، بما يسهم وبقوة في التطوير المؤسسي وإنجاز وتحقيق أهداف العمل، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل والاستثمار في العنصر البشري على مدى كفاءته وقدراته وخبراته التي تساهم وبقوة في الوصول إلى تحقيق أهداف وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة ببورسعيد باستمرار تقديم الخدمات الصحية المميزة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لكل مواطن مصري ولمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الصحة: جوائز وميداليات للمتميزين في "الرعاية الصحية"

حملة لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية في بورسعيد.. توعية منتفعي نظام التأمين الصحى الشامل الجديد ..وهيئة الرعاية: هدفنا نشر الثقافة القانونية..صور

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تواصل مباشر وفعال مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

أحمد السبكي: جميع الشكاوى الصحية ومقترحات المواطنين محل اهتمام ودراسة

أحمد السبكي: قبول دفعة جديدة لمدرسة تمريض الرعاية الصحية ببورسعيد

2 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد وقبول دفعة لمدرسة التمريض..صور

ترشيحاتنا

أسعار ومواصفات كيا سبورتاج 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

استمرار غلق معبر رفح للبضائع بعد رصد تجاوزات من قبل أعضاء حماس

واقعة المطار.. صحفي مغربي: أزمة بدر بانون مع المصور انتهت بالصلح

ماذا يقرأ في صلاة الشروق بعد سورة الفاتحة ؟

تقرير إسباني: كلوب على رادار برشلونة خلفا لـ كومان

تصدقت على شخص وعلمت بأنه نصاب فهل ضاع الأجر ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تطرح فئات جديدة من كورولا toyota corolla 2021 في مصر بسعر 290 ألف جنيه.. صور

ارتفاع أسعار إم جي mg 5 2021 اليوم في مصر .. صور

تعرف على حجم مبيعات السيارات الصينية في مصر 2020 وأكثرها مبيعا.. صور