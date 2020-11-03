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أخبار البلد

بابا الفاتيكان يعتمد تعيين الأنبا باسيليوس مطرانا لكاثوليك المنيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:09 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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سامح سلام
اعتمد قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، انتخاب السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج، مطرانا لكرسي هيرموبوليس،-(المنيا)-، خلفا لنيافة الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفي للإيبارشية.

ومن المقرر أن يقام قداس تجليس نيافة الأنبا باسيليوس على كرسي المنيا يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2020 الساعة العاشرة صباحا بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا.

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فيما عين غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، نيافة الأنبا يوسف أبو الخير مدبرا بطريركيا لكرسي سوهاج الشاغر لحين تجليس مطرانا جديدًا.

وكانت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، أعلنت تخلي الأنبا بطرس فهيم، مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرا، دون توضيح أسباب قرار المطران.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكنيسة، أنه في البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، وبناء على طلب صاحب النيافة النبا بطرس فهيم التخلي عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس"المنيا".

وأوضح البيان، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة؛ اجتمع بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الأنبا بطرس فهيم على طلبه؛ قبل صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس؛ تخلي صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم عن مهامه كمطران لكرسي هيرموبوليس (المنيا)؛ وبذلك يصبح الكرسي شاغرا من تاريخه.

وتابعت الكنيسة: ينال الأنبا بطرس فهيم لقب المطران الشرفي لكرسي هيرموبوليس (المنيا) مع كافة الحقوق والواجبات وفقا للقانون الكنسي، كما احتفظ البطريرك، بمهمة تدبير ايبارشية هيرموبوليس (المنيا) إلى أن يتم تجليس مطرانا للإيبارشية.

وفي 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانا ايبارشيا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكان التنصيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 أبريل 2013.

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