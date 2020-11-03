ولي عهد أبوظبي يناقش مع ميركل مكافحة التطرف بجميع أشكاله

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.





وقال بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "تلقيت اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثنا خلاله مستجدات العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، وأهمية مكافحة التطرف بجميع أشكاله إضافة إلى تكثيف جهودنا في تعزيز الحوار بين الثقافات والمعتقدات على الصعيدين الإقليمي والدولي".





ويأتي الاتصال الهاتفي تزامنًا مع الهجوم الإرهابي الذي وقع في فيينا مساء أمس.





وأعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ 18 عملية دهم عقب الهجوم الإرهابي وسط العاصمة فيينا؛ والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، إضافة إلى منفذ الهجوم، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وأكدت الشرطة النمساوية، اعتقال 14 شخصا على صلة بهجوم فيينا، لافتة إلى أن حصيلة الضحايا وصلت إلى 4 قتلى و 22 إصابة.

كانت الشرطة النمساوية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، القبض على شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجوم فيينا.

وكان عدد من المسلحين أطلقوا أمس الاثنين، النار في ستة مواقع مختلفة بوسط فيينا.

ووقع الهجوم قرب كنيس يهودي، إلا أن رئيس الجالية اليهودية في فيينا، أكد أنه "حتى الآن، لا يمكن تحديد ما إذا تم استهداف الكنيس".

وأطلقت الشرطة النمساوية عملية مطاردة ضخمة بمشاركة 1000 عنصر أمني للعثور على مهاجم واحد يعتقد أنه لا يزال هاربا، حيث قدمت الدول المجاورة المساعدة.





