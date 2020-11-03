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محافظات

محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:06 م
محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة
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ايمن محمود
كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  اليوم الثلاثاء  ، ،شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة واهدائهم درع المحافظة وشهادة تقدير  بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح .


وأشاد محافظ مطروح  بتجربة تدريب  الشباب  مع تمنياته لهم بالتوفيق بعد انتهاء فترة التدريب التى استمرت شهر تحت إشراف نائب محافظ مطروح.

وأوضح أن ذلك ياتى  ،في إطار  ضمن خطة الأكاديمية الوطنية وكذلك  توجه الدولة لبناء صف ثانى من القيادات وتدريبهم من خلال التعرف على منظومة العمل بالجهاز الإداري  والإجراءات التي تتم داخل المحافظات سواء داخل الديوان العام أو المدن  أوالمديريات الخدمية  بالاضافة الى الزيارات الميدانية للمواقع سواء للمدن او للمراكز والمشروعات التنموية والخدمية  وفهم الأساليب الحديثة في السياسات والإدارة وصنع القرار إيمانًا بأهمية  تنمية مهارات الشباب واستغلال قدراتهم  وكفاءتهم  وتأهيلهم علميا وعمليًا. 

كما  تم عرض فيلم تسجيلى لكافة أنشطة الشباب خلال شهر التدريب بمطروح خلال الفترة من ٣ اكتوبر الى ٣ نوفمبر ،والذى  تم من خلال برنامج مسبق تم إعدادها للوصول  الى كافة الجهات والمشروعات المستهدفة بأنحاء المحافظة مع  طبيعتها الممتدة ومساحتها الكبيرة التى تعد ١/ ٦ مساحة مصر ،مع الحرص  على التفاعل الميداني والاحتكاك المباشر بالقيادات  والعاملين   بالجهات والمشروعات المختلفة .

وقام الشباب بتوثيق و تقديم  كافة الملاحظات  الإيجابية والسلبية  ومقترح حلها ، والتي وعد المحافظ بدراستها  بما يحقق الصالح للمحافظة .

كما اهدى شباب البرنامج الرئاسى نسخة من المصحف الشريف لمحافظ مطروح تقديرا لدعمه لهم خلال فترة  التدريب  وتذليل كافة العقبات  و متابعة  من الفريق المعاون لهم طوال مدة التدريب.
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد
محافظ مطروح يكرم شباب البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة .. شاهد

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