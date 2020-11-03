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رياضة

شاهد.. كهربا بصحبة نجم الجيل وتامر مرسي في أحدث ظهور بعد أزمته مع محمد فضل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:04 م
كهربا وتأمر حسني
كهربا وتأمر حسني وتامر مرسي
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محمد بدران

شارك محمود عبد المنعم كهربا لاعب منتخب مصر والاهلي متابعيه بصورة عبر خاصية "ستوري" علي حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود عبد المنعم كهربا بصحبة نجم الجيل تامر حسني والمنتج تأمر مرسي في احدث ظهور له بعد أزمته الاخيرة مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن انتهاء أزمته مع لاعب فريق النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا.


وقال فضل، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة "الأهلي": "كهربا بمثابة أخي الصغير، والأزمة انتهت".

وأضاف: "بمجرد تواجد كهربا في مقر الاتحاد؛ الصفحة أغلقت بالنسبة لي، وأتمنى له التوفيق".

وتابع: "سيكون هناك تنسيق بعدد محدد من الجماهير؛ حال وصول الأهلي والزمالك للنهائي، وسنسعى لفعل ذلك لصالح الكرة المصرية".

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، الرجاء المغربي، مساء غدٍ، الأربعاء؛ لتحديد الطرف الثاني في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا، بعد أن حسم الأهلي بطاقته على حساب الوداد المغربي.

شاهد.. كهربا بصحبة نجم الجيل وتامر مرسي في أحدث ظهور بعد أزمته مع محمد فضل

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