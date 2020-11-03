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فن

أحمد السقا ونضال الشافعي ومحمد جمعة في رحلة بحرية بـ الجونة.. شاهد

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:15 م
السقا ونضال ومحمد
السقا ونضال ومحمد جمعة
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محمد بدران

نشر الفنان نضال الشافعي صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"

وظهر نضال الشافعي بصحبة النجم احمد السقا والفنان محمد جمعة في رحلة بحرية خاصة علي متن يخت في الجونة وعلق قائلًا "٠انا واصحاب العمر .. صاحب السعاده السقا وجمعه الغالي .. احلى ناس واحلى صحبه"

انتهى الفنان نضال الشافعى من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "الورشة" والذى يعود به إلى السينما حيث كانت آخر المشاهد داخل مسرح النهار. 

ويشارك نضال الشافعى فى بطولة الفيلم كل من سهر الصايغ ومحمد جمعة وحنان سليمان ومحمد جمعة وحمزة العيلى ونور الكاديكى ورانيا شاهين وأحمد صيام وأحمد حلاوة ومن اخراج محمد حمدى. 


وتدور احداث الفيلم فى إطار اجتماعى حيث يكشف بعض تفاصيل كواليس الوسط الفنى وتحديدا فكرة ورش التمثيل من خلال شاب يرغب فى التمثيل ويقع فى حب فتاة ويقرر التقدم لخطبتها ثم يتفقان على تكوين فرقة لتقديم عدد من العروض. 

يذكر أن هذا التعاون الأول سينمائية بين نضال الشافعى والمخرج محمد حمدى ولكن التعاون الثالث بينهما على المستوى العام حيث اشتركا فى تقديم مسلسلى شطرنج والسر.  

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