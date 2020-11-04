أعاد ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية.. اقتصاديون يوضحون لـ«صدى البلد» نتائج تحرير سعر الصرف على القطاع المصرفي وأسواق المال وكيف أثر على المواطن المصري

وتابع : مع حزمة القرارات والمشروعات القومية بدأت عملية دوران لقيمة الأصول وإعادة ترشيد الموارد المالية واستغلال بعض الأصول و عملية دوران بدأت عملية تراجعات لقيمة التضخم حتي وصل أقل من 5% علي أساس سنوي وبدأت عملية تراجع الدولار امام الجنيه مرة أخري ليصل 15.70 جنيه.

لفت إلى أن هناك تنوعًا في أدوات الدين من أذون الخزانة والسندات التي وصلت الي 102 مليار دولار و تم سداد 20 مليار دولار أثناء التوقف العالم والإغلاق الذي مني بها الاقتصاد العالمي ليصبح 82 مليار دولار فقط ، وهذا يوضح قوة الاقتصاد المصري .





من جانبه قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة جاء من يقين راسخ لما فرضته المرحلة السابقة من مسئولية حقيقية، تحتم على الحكومة اتخاذ قرارات إصلاح لم تكن تملك رفاهية تأجيلها، وذلك لمواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي تراكمت لعقود مضت، والتى أدت إلى انخفاض الموارد وارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين العام.





وأضافت الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، وكان من ضمن الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح نتيجة تحرير نظام الصرف الأجنبي وترك سعره ليتحدد وفقًا لآيات العرض والطلب للتخلص من نقص العملة الأجنبية وتشجيع الاستثمار والصادرات، وهو ما ساهم في تعافي الجنيه المصري، ليحافظ على استقراره وعلى وضعه التنافسي .





وتابع: وقد ساهم استقرار سعر الجنيه المصري وتراجع سعر الدولار الأمريكي إلى تراجع أسعار العديد من السلع الأساسية بنسب تراوحت بين 5 و25%- وهذه نسبة كبيرة؛ يرجع انخفاضها إلى انخفاض أسعارها عالميًا، وانخفاض سعر الدولار أمام العملة المحلية، كون تحديد أسعار السلع الأساسية في مصر يخضع إلى عاملين الأول سعرها في البورصات العالمية، والثاني سعر الدولار أمام الجنيه، وعزز من ذلك أيضًا تحسن السياحة والصادرات المصرية والاستقرار الأمنى والسياسى والاستثمارات الأجنبية نتيجة تحرير سعرالصرف، وهو ما ساعد بدوره على انخفاض سعر العملة الأجنبية.





وأشار كريم عادل إلى أن تحرير سعر الصرف ساهم أيضا في عودة ثقة المؤسسات العالمية في السوق المصرية، وعودة عمليات التدفقات النقدية من المؤسسات العالمية، مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار الأمريكي.