شاهد.. تأثير فيروس كورونا على أشهر المدن السياحية في العالم

عرضت قناة الغد تقرير مصورًا عن اشهر المدن السياحية التى تأثرت بفيروس كورونا المستجد، حيث "السياحة المفرطة" الكلمة الأكثر تداولا في قطاع السفر عام 2019 حتى توقفت الحركة بعد تفشي فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم بين حظر للسفر وحجر صحى أجبر معظم المسافرين على البقاء فى منازلهم ليبقى السؤال كيف تأثرت بعض المواقع السياحية الأكثر شهرة فى العالم بعد تفشي الفيروس المستجد؟.





وأضاف التقرير أن دوبروفنيك فى كرواتيا المدينة التى شهدت ارتفاعًا فى عدد السياح خلال السنوات الماضية مع إقبال آلاف الركاب على السفن السياحية لقضاء يوم كامل بها لكن فيروس كورونا الذي أثر على أوروبا أجبر كرواتيا على إغلاق حدودها وتوقفت حركة السياحة عن البلاد





وتابع أن مدينة برشلونة فى أسبانيا التى لطالما كانت نقطة جذب للسياح منذ مسابقات الغوص الأولمبية عام 1992 فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على المدينة ما أدى لغلق تام ومنع السفر ضمن قوائم الحجر الصحي بالبلدان الأخرى وانخفضت السياحة الدولية بها بنسبة 77%.





وأوضح أن برشلونة تكافح الآن مثل باقي مدن أوروبا للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا .



