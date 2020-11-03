بمشاركة محمد صلاح .. ليفربول يكتفي بهدفين في شباك أتالانتا خلال الشوط الأول من دوري الأبطال

وجاء الهدف الاول بعد تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق ترينت ارنولد ضربت الخط الدفاعي بالكامل للاعبي أتالانتا ووصلت لديوجو جوتا المتحرك بشكل ذكي خلف المدافعين لينفرد تماما بالمرمى ثم يسدد كرة رائعة من أعلى جسد الحارس إلى داخل الشباك.

ونجح البرتغالي المتألق من جوتا من تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق جو جوميز إلى داخل منطقة جزاء أتالانتا نجح ديوجو جوتا في ترويضها بشكل أكثر من رائع ثم أطلق تسديدة قوية للغاية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

ويتواجد النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي رفقة ساديو ماني وديوجو جوتا، بينما يجلس فيرمينو على مقاعد البدلاء.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى دور الـ 16.





وحقق فريق ليفربول الفوز في أول مباراتين له في دور المجموعات، أمام أياكس الهولندي 1 - 0، وأمام ميتييلاند الدنماري 2 - 0.





في المقابل يطمح يتسلح فريق أتلانتا بعامل الأرض، من انتزاع الثلاث نقاط من الريدز، وخطف صدارة المجموعة.