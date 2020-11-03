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منوعات

خطبة "دينا مراجيح" بفستان أحمر وشبشب أسود.. صور

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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بفستان احمر وشبشب اسود، ظهرت اليوتيوبر الشهيرة ب"دينا مراجيح"، بجوار شاب يدعى خلاله يرتدي بدلة سوداء، في مراسم حتفالية وذلك لإعلان خطبة "دينا مراجيح " على الشاب " هلال" بحسب ما نشرته "دينا " عبر حسابها وما أكده رواد التواصل أيضا .

وتظهر "دينا مراجيح"، عبر فيديو وهي ترتدي فستانها الاحمر في الاسود، وتحمل عرسها "هلال" في مشهد وصفه البعض بالساخر ، وذلك للاحتفاء بخطبتها على عرسها الجديد، حيث سبق لها الزواج في السابق وانجبت من زوجها السابق.

لم يتم ورواد اي تفاصيل، حول خطبة " دينا مراجيح" على عريسها الجديد "هلال"، ولم يتم التأكد بعد ماذا كان هذا الأمر مزحة اصطنعتها "دينا"، ام حقيقة مؤكدة.

وكانت "دينا مراجيح" ، ظهرت مؤخرا مع الفنانة " أمينة خليل" في أحد المشاهد بمسلسلها الأخير، الذي أذيع في رمضان الماضي.

و أثارت "دينا مراجيح "، الجدل حولها بعد تحول شكلها بالكامل لتتحول إلى موديل بفستان وتاج ابيض في مشهد لم يتوقع رواد التواصل الإجتماعي فور ظهور دينا بهذا المظهر المختلف و الجميل.

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