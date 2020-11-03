خطبة "دينا مراجيح" بفستان أحمر وشبشب أسود.. صور

بفستان احمر وشبشب اسود، ظهرت اليوتيوبر الشهيرة ب"دينا مراجيح"، بجوار شاب يدعى خلاله يرتدي بدلة سوداء، في مراسم حتفالية وذلك لإعلان خطبة "دينا مراجيح " على الشاب " هلال" بحسب ما نشرته "دينا " عبر حسابها وما أكده رواد التواصل أيضا .





وتظهر "دينا مراجيح"، عبر فيديو وهي ترتدي فستانها الاحمر في الاسود، وتحمل عرسها "هلال" في مشهد وصفه البعض بالساخر ، وذلك للاحتفاء بخطبتها على عرسها الجديد، حيث سبق لها الزواج في السابق وانجبت من زوجها السابق.





لم يتم ورواد اي تفاصيل، حول خطبة " دينا مراجيح" على عريسها الجديد "هلال"، ولم يتم التأكد بعد ماذا كان هذا الأمر مزحة اصطنعتها "دينا"، ام حقيقة مؤكدة.





وكانت "دينا مراجيح" ، ظهرت مؤخرا مع الفنانة " أمينة خليل" في أحد المشاهد بمسلسلها الأخير، الذي أذيع في رمضان الماضي.





و أثارت "دينا مراجيح "، الجدل حولها بعد تحول شكلها بالكامل لتتحول إلى موديل بفستان وتاج ابيض في مشهد لم يتوقع رواد التواصل الإجتماعي فور ظهور دينا بهذا المظهر المختلف و الجميل.



