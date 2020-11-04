دوري الأبطال .. بايرن ميونخ يمطر شباك ساليزبورج بسداسية على أرضه

حقق فريق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على مضيفه ساليزبورج بستة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب " ردبول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض بهدف بعد مرور 4 دقائق من توقيع ميرجيم بيريشا، قبل أن يعود روبرت ليفاندوفسكي ويسجل التعادل في شباك الفريق النمساوي.





ليحسم راسموس كريستنسن بهدفه في مرماه نتيجة الشوط الأول لصالح بايرن ميونخ.





ومع بداية الشوط الثاني عادل ماسايا اوكوغاوا النتيجة لصالح ساليزبورج، قبل أن يرد بايرن ميونخ بـ 4 أهداف من توقيع بواتينج، ساني، هيرنانديز وأخيرا ليفاندوفيسكي.





ونجح بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك في تحقيق قطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.





ويتصدر بهذا الفوز بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، ويحل أتلتيكو مدريد ثانيا بـ 4 نقاط ولوكوموتيف موسكو الروسي ثالثا .