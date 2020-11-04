نتائج أولية: بايدن يفوز بأصوات المجمع الانتخابي في نيوهامشير

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية نيوهامشير، والتي تمتلك 4 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وذكرت النتائج الأولية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأصوات المجمع الانتخابي لولاية فيرجينيا الغربية، الواقع عددها 5 أصوات ضد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن.





وأظهرت المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية جورجيا.





وأغلقت صناديق الاقتراع في ولايات جورجيا وإنديانا وكنتاكي وكارولينا الشمالية وفيرجينيا.





وأظهرت المؤشرات تقدم بايدن بنسبة 55.5% في ولاية جورجيا - 16 صوتًا في المجمع الانتخابي -، بينما حصل ترامب على 43.3%.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للإنتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



