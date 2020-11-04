انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. منافسة شرسة في فلوريدا.. وبايدن يحصل على 131 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 92 لترامب

إغلاق صناديق الاقتراع في معظم الولايات الأمريكية

ترامب يتقدم بفارق ضئيل على بايدن في فلوريدا

بايدن يؤمّن فوزه بأصوات المجمع الانتخابي في 8 ولايات





أغلقت صناديق الاقتراع في أكثر من 10 ولايات أمريكية، بينها جورجيا وفلوريدا الحاسمة، اللتان تلعبان دورًا رئيسًا في تحديد أصوات مرشحي الانتخابات الرئاسية في المجمع الانتخابية.





وبالإضافة إلى فلوريدا وجورجيا، أغلقت صناديق الاقتراع في إنديانا وكنتاكي وساوث كارولينا وفيرمونت وفيرجينيا.





ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعون للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حي يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا. ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتاً انتخابياً على الأقل للفوز.





وحتى الآن، حصل بايدن على 85 صوتاً في المجمع الانتخابي، بينما تمكن ترامب من حصد 72 صوتاً، وفقا لصحيفة "الجارديان".





ويشتد الصراع بين المرشحين في ولاية فلوريدا المتأرجحة - 29 صوتًا في المجمع الانتخابي - حيث يتقدم ترامب على بايدن بفارق أقل من 1% بعد فرز نحو 85% من أصوات الولاية، بعدما كان المرشح الديمقراطي متقدما في البداية





وتمكن ترامب حتى الآن من الفوز بولاية فرجينيا الغربية، وكارولينا الشمالية، وإنديانا، وكنتاكي وألاباما، وتينيسي، وأركنساس وميسيسيبي فيما فاز بايدن بفرجينيا وفيرمونت وميريلاند ونيوجيرسي والعاصمة واشنطن وديلاور وإلينوي.





ويمكن أن تلعب ولايات حاسمة أخرى مثل "بنسلفيانا" - 20 صوتا في المجمع الانتخابي- دورا في حسم المعركة، حيث يتفوق بايدن في المؤشرات الأولية للولاية بنسبة 79%، مقابل 18.4% لصالح ترامب.





وتلعب ولايات أخرى مثل ميشيجان وجورجيا، أدوارا في حسم الصراع، والتي يتوقع أن تتأخر في إعلان النتائج بسبب زيادة عدد الأصوات البريدية.





كما أظهرت المؤشرات تقدم بايدن بنسبة 55.5% في ولاية جورجيا - 16 صوتًا في المجمع الانتخابي -، بينما حصل ترامب على 43.3%.





من جهتها، أكدت حملة المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، أنه يمكنه هزيمة منافسه الرئيس الحالي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بدون ولايتين مهمتين وهما "فلوريدا وبنسلفانيا".





وقالت مدير حملة بايدن جين او ميلي إن نائب الرئيس السابق، كان متقدما بفارق "8 نقاط" في يوم الانتخابات، في ولايات رئيسية. بفضل زيادة نسبة التصويت، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.





وأوضحت أن ذلك يسمح للمرشح الديمقراطي بالمضي قدما للفوز بـ270 انتخابيًا لازمًا في "المجمع الانتخابي" للوصول إلى البيت الأبيض.





وأشارت إلى أنه يمكن تأمين تلك الأصوات بدون ولايتي بنسلفانيا 20 صوتًا وفلوريدا 28 صوتًا الحاسمتين.





وتغلق مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها تباعا، من الشرق إلى الغرب تستمر حتى الواحدة فجر يوم الاقتراع "بتوقيت الولايات المتحدة".





وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى صعوبة معرفة هوية الفائز في الانتخابات الأمريكية اليوم الأربعاء، نظرا لكثرة نسبة التصويت عبر البريد، ما من شأنه أن يؤخر إعلان النتائج.





وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء للتصويت في انتخابات الرئاسة والكونغرس لعام 2020، لكن الغموض يحوم حول موعد إعلان النتائج ، نظرًا للتدفق القياسي لأوراق الاقتراع عبر البريد.



