انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.. ترامب يفوز بولاية ميزوري

كشفت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ميزوري.





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن ترامب فاز بأصوات ولاية ميزوري- 10 أصوات في المجمع الانتخابي- متقدما على منافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن.





وحصل بايدن حتى الآن على 131 صوتًا في المجمع الانتخابي، مقابل 109 أصوات لدونالد ترامب.





وسبق أن أظهرت النتائج فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالـ 11 صوتًا الخاصين بالمجمع الانتخابي في ولاية إنديانا، بالإضافة إلى ولاية كنتاكي.





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



