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أخبار العالم

الجمهوريون ينتزعون من الديمقراطيين مقعدًا في مجلس الشيوخ

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
الجمهوريون يسلبون
الجمهوريون يسلبون الديمقراطيين مقعدا في مجلس الشيوخ
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قسم الخارجي
انتزع الجمهوريون مقعدا بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن ولاية ألاباما، بعد خسارة مرشح الحزب الديمقراطي، حسبما أظهرت النتائج.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الجمهوري تومي توبرفيل، تغلب على الديمقراطي دوج جونز؛ ليشغل عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر الديمقراطي جونز سباقه؛ بعد فوزه بفارق ضئيل بالمقعد في انتخابات 2017 الخاصة.

وفي المقابل، حقق الديمقراطيون أول مقعد مكتسب في مجلس الشيوخ الأمريكي؛ بفوز حاكم ولاية كلورادو السابق؛ جون هيكنلوبر؛ في انتخابات الولاية، ضد مرشح الحزب الجمهوري.

وفاز جون هيكنلوبر بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية كلورادو، بعد تقدمه على منافسه الجمهوري كوري جاردنر، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

فيما أفادت تقارير بأن السيناتور الجمهوري  ليندسي جراهام، استطاع الاحتفاظ بمقعده في مجلس الشيوخ الأمريكي، في ولاية ساوث كارولينا,

من جانبها، توقعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن يحتفظ الديمقراطيين بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحزب الديمقراطي سيحافظ على الأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، ويضيف 5 مقاعد جديدة.

وأعربت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ورئيسة لجنة الحملة الديمقراطية لانتخابات الكونجرس، شيري بوستوس، عن ثقتهم بأنهم سيحظون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي، وفقًا لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وأدلى أكثر من  100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي ان ان"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.

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