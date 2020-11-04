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فن

أخبار الفن | حكايات بنات يتصدر اليوتيوب.. وفنان جديد ينضم لـ الاختيار 2

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر قسم الفن بموقع صدي البلد عددا من الأخبار المهمة علي مدار اليوم، نستعرضها في التقرير التالي:

تصدّر مشهد " اعتراف أدهم لـ آش بحبه " من مسلسل "حكايات بنات 5" تريند موقع اليوتيوب بعد ساعات قليلة من طرحه على القناة الرسمية للشركة المنتجة.

المسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا

حرصت المذيعة ريهام سعيد على إبداء رأيها في زواج الفنانة درة زروق، من رجل الأعمال المهندس هاني سعد، وذلك بعد أن كتب خبير التغذية والسمنة هاني أبو النجا، عن زفافهما، عبر حسابه على "فيسبوك": "بالعقل كده هي لو الست 35 سنة مثلا يعني، مش برضو هتتجوز راجل على الأقل في الـ40.. وطبيعي يكون متجوز أو بالصدفة مطلق.. يبقى نهدى بقى.. ومن الآخر كده.. ألف مبروك لـ درة وهاني".

وردت "ريهام" على ما كتبه "هاني" كاشفة رأيها في زواج دُرة وهاني سعد: "على فكرة الجواز والطلاق مكتوب والجواز من 2 حلال، ولكن الدين وصى بمراعاة شعور الست، اللي يتجوز أو يطلق أو يتجوز 2 هو حر، الدنيا دوارة، وكل واحد وضميره وظروفه، لكن تفتكر الست اللي شايفة جوزها مش طليقها لابس بدلة وواقف جنب واحدة بيحب فيها، وأولاد بيشوفوا أبوهم مع ست تانية وهو عريس وأكبر حد فيهم عشر سنين، متهيألي ميصحش ومجرح، هاني أنت شخصيا عمرك ما عملت حاجة تجرح عيالك وبتحافظ على تصرفاتك جدا.. مكانش ليه لازمة الفرح لأنه أكيد كان مؤذي جدا لمشاعر الأم والأولاد".

احتفلت الفنانة وفاء عامر بعيد ميلاد نجلها "عمر"، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت وفاء عامر صورة لها مع نجلها الأكبر وعلقت عليها قائلة "كل سنة وانت أغلى حاجة وأطيب حاجه في حياتي".

وشاركت وفاء عامر مؤخرا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهم  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

نضم النجم رياض الخولي، إلى أسرة مسلسل "الاختيار 2" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى ومن اخراج بيتر ميمي .

وكانت شركة سينرجى، قد أعلنت عن تقديم الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار"، رمضان المقبل، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى .

وحقق الجزء الأول من مسلسل "الاختيار"، نجاحًا كبيرًا للغاية وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، وتصدر نسب المشاهدة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا العمل خلال اليومين الماضيين خلال الندوة التثقيفية للقواتالمسلحة. ة

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