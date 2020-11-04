8 سنوات على اختيار البابا تواضروس الثاني بطريركا.. القصة الكاملة للقرعة الهيكلية التي جاءت بالبابا الـ118 ليجلس على الكرسي المرقسى

القرعة الهيكلية اقيمت في الرابع من نوفمبر 2012 بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية

3 أسماء وضعت في إناء شفاف أمام أعين الجميع ليتم اختبار البطريرك من بينهم

الأنبا باخوميوس يقود الكنيسة عقب رحيل البابا شنودة الثالث ويدير القرعة الهيكلية

طفل صغير يختار اسم "الأنبا تواضروس" عقب صلاة القداس بعد عصب عينيه









8 سنوات مرت على يوم مشهود في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو يوم إجراء القرعة الهيكلية لاختيار من يخلف مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117، وهى فترة كانت عصيبة ليس على الكنيسة فقط ولكن على المجتمع المصري بأكمله والذي كان يمر وقتها بحالة من عدم الاستقرار، أصوات الأقباط كانت تعلو بالصلوات وقلوبهم معلقة بالسماء ليختار الله قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليكون البطريرك الـ118 من باباوات الإسكندرية.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الأربعاء، بتذكار إعلان قداسة البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية، عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر عام 2012 بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.





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تذكار القرعة الهيكلية.. 8 سنوات على اختيار البابا تواضروس بطريركًا للكنيسة





وأقيمت القرعة الهيكلية بين 3 من أصحاب أعلى الأصوات في الانتخابات التي أقيمت بين 5 من المرشحين فحصل الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والقمص رافائيل أفا مينا والأنبا تواضروس، أسقف عام البحيرة، على أعلى الأصوات لتقام بينهم قرعة هيكلية أشرف عليها وأدارها نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وقائم مقام البابا عقب نياحة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ117 من باباوات الكرسي المرقسي.





وقبل صلاة القداس الإلهي، قام نيافة الأنبا باخوميوس بوضع الأسماء الثلاثة داخل إناء شفاف بعد أن قام بعرض كل اسم بشكل علنى أمام جموع الحاضرين وبعدها قام باغلاقه بإحكام ووضع عليه الشمع الأحمر وختم عليه بختمه الخاص وختم البابا شنودة الثالث للتبرك به، وعقب الصلاة، تم اختيار طفل يدعى "بيشوي" وبعد أن تم عصب عيني الطفل قام، وقيام القائم مقام عقب القداس بفك الاختام عن الإناء الموجود فيه أسماء المرشحين الثلاثة، مد الطفل يده ليقع الاختيار على الأنبا تواضروس، ليكون البطريرك الـ118 من باباوات الكرسي السكندري.





ولد البابا تواضروس باسم وجيه صبحي باقي سليمان بمدينة المنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة في المعيشة ما بين المنصورة و سوهاج ودمنهور، والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج فيها بعد حصوله على الكلية الإكليريكية عام 1983.





وذهب الأنبا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون في 20 أغسطس 1986، وترهبن في 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قسًا في 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة في 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية في 15 يونيو 1997 م وكان مسئولا عن خدمة منطقه كنج مريوط والقطاع الصحراوي وخدم بها خمسة عشر عامًا إلى أن تم تجليسه على كرسي مار مرقس، وله العديد من العظات الروحية والكتابات.



