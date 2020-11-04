بث مباشر .. لأول خطاب لترامب بعد نجاحه في عدد من الولايات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتم توفير علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في العام المقبل من خلال شركات "جونسون أند جونسون"، و"فايزر" بعد إثبات بعد العلاجات فعاليتها لمواجهة الفيروس، وتم زيادة توفير أجهزة التنفس الصناعي، وتصدير بعضها إلى الخارج.





ونفى "ترامب" في مؤتمر صحفي من ولاية فرجينيا الأمريكية بثته قناة "سكاي نيوز عربية"، تحضيره لخطاب الفوز، مؤكدا أن الأمريكيين تجمعوا وأظهروا وحدة غير مسبوقة في الانتخابات الحالية.





وأعلن تقديره للمسئولين معه في الحملة، والناخبين الذي يتجمعون بأعداد تزيد عن 50 ألف شخصا، لافتا إلى وجود قلة معارضة.





وتحدث ترامب، عن نتائج مباشرة لصالحه في ولايات فلورايدا وبنسلفانيا، التي درس في إحدى جامعاتها، متوقعا تحقيق نجاح كبير في ولاية تكساس.