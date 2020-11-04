AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

فى تقرير لوزارة التخطيط.. ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لأعلى مستوى له منذ 2014

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات ليصل إلي أعلي مستوي له منذ ديسمبر 2014، وذلك ضمن تقريرًا أصدرته الوزارة يستعرض نتائج تقرير مؤشرات مدراء المشتريات.

وأكدت السعيد أهمية مؤشر مدراء المشتريات باعتباره من المقاييس الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام و القطاع الخاص غير المنتج للنفط بوجه خاص.


وأوضحت د.هالة السعيد أن مؤشر مديري المشتريات لمصر تخطى حاجز مستوي ال 50 نقطة للشهر الثاني علي التوالي، لافته إلي ارتفاع المؤشر من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر 2020 إلي 51.4 نقطة في شهر أكتوبر 2020 ليكن بذلك أعلي من مستواه المتوسط وهو 48.1 نقطة للشهر الرابع علي التوالي، حيث سجل القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط انتعاشة اقتصادية بأسرع معدل منذ قرابة ست سنوات، مما انعكس علي القراءة الأخيرة للمؤشر.

وحول التطورات الأخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر الكلي أوضحت السعيد أن معدل نمو النشاط كان الأسرع منذ شهر أغسطس 2014، إضافة إلي ما شهدته الطلبات الجديدة من نمو بمعدل أسرع في شهر أكتوبر، لتصل إلي أقصي مستوي لها خلال حوالي ست سنوات، لافته إلي رؤية العديد من الشركات إلي النمو في المبيعات كنتيجة لزيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة.

وأشارت السعيد إلي أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط قد شهدت زيادة قوية في النشاط في بداية الربع الرابع من العام 2020، في ظل تقاریر تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدي إلي ارتفاع قوي في طلب العملاء.

وأكدت السعيد أن التحسن الملحوظ للنشاط الإنتاجي الذي حققته مصر هو نتيجة الجهود المستمرة التي مازالت تبذلها الدولة المصرية للنهوض بالنشاط الاقتصادي والانتاجي بالإضافة إلي الخطة الشاملة التي أعدتها ونفذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا والذي كان ومازال يؤثر علي الاقتصاد العالمي والإقليمي.

كما لفتت السعيد إلي ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 لتسجل 5.3% لتعكس بوادر التعافي الاقتصادي في مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع في ظروف العمل باقتصاد القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط

للشهر الثاني.. نمو النشاط والطلب في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط

الحكومة: الصادرات غير البترولية تحقق أكبر حصيلة منذ أكثر من 10 سنوات

تعاف اقتصادي.. وزارة التخطيط تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات أغسطس 2020

ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020

القطاع غير المنتج للنفط في مصر يسجل أول انتعاش اقتصادي منذ 14 شهرا

ترشيحاتنا

بث مباشر .. لأول خطاب لترامب بعد نجاحه في عدد من الولايات

معقم اليدين يشوه سائق تاكسي ويحرق سيارته في بريطانيا.. صور

دنيا سمير غانم تشارك جمهورها بصورة لها مع زوجها... شاهد

كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة

حالة الطقس في مصر اليوم.. فيديو

رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي: ترامب سجل أكبر عدد من الناخبين بفلوريدا

AdvertisementS

مواعيد جديدة لغلق المحال والمقاهي .. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-11-2020

محمد مصيلحي: الأهلي لا يقف على أحد.. وهذه أسباب رحيل منعم.. وسأترك القلعة الحمراء في هذه الحالة.. الزمالك كبير ولكن فوزنا عليه مستحق.. ومواجهة الترجي الأصعب في حياتي

ترامب: الانتخابات الرئاسية تشهد عملية تزوير ولن نصمت

هطول أمطار بغزارة في الإسكندرية.. شاهد

واتساب يقدم ميزة مفيدة لجميع المستخدمين حول العالم.. إليك طريقة استخدامها

تريند الفن | ريهام سعيد تهاجم زوج درة.. وحماقي يحتفل بعيد ميلاده

أخبار الرياضة | الأهلي يعلن تعاقده مع لاعب الرجاء المغربي.. ومحمد صلاح هدّاف تاريخي لـ ليفربول

ضرب وصفع.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على ناخب داعم لبايدن.. صور

لحظة إصابة طفلة أمريكية بـ رصاصة طائشة أمام والدها وشقيقتها.. فيديو وصور

ميلانيا ترامب تستفز الأمريكيين خلال تصويتها في انتخابات الرئاسة.. فيديو وصور

أخبار التوك شو| فضيحة معتز مطر.. واعتذار والد طفل المرور.. والعنف المرتقب في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات بريليانس في مصر 2020 – 2021

ظهور جديد.. مرسيدس سي كلاس 2022 تظهر أثناء اختبارها

طبخ ورقص.. شاهد أبرز اللقطات من داخل ميدان الاحتجاجات أمام البيت الأبيض