لحماية فوزنا.. ترامب يهدد بالذهاب إلى المحكمة العليا الأمريكية

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالذهاب للمحكمة العليا الأمريكية للاعتراض على تعداد الأصوات وحتى لا يتم تزوير النتائج.





وشدد ترامب، خلال كلمته في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، قائلا: "سنذهب إلى المحكمة العليا الأميركية لحماية فوزنا".





وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن وقف عد أصوات الناخبين في بعض الولايات هو عملية تزوير، محذرا "لن نصمت أمام محاولة البعض اختطاف الانتخابات. الملايين من الناس صوتوا لنا وهناك مجموعة تحاول سلبنا ذلك ونحن لن نسمح بذلك".





وأكد ترامب أن "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال. أشكر كل من صوت لي في الانتخابات الرئاسية".





وتابع ترامب "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة وسنفوز بهذه الانتخابات وأعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".





وقال ترامب: "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مضيفا أنه فاز بولايات لم تكن متوقعة.





وأكد أنه فاز بولايات تكساس وأوهايو وفلوريدا، وتقدم في ولاية جورجيا، لافتا إلى أنه من غير المرجح أن يلحق به المرشح الديمقراطي جو بايدن في بعض الولايات المتبقية.





وفي وقت سابق، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد، مؤكدا أنه قد ينتج عنه نتائج سيئة.





وقال ترامب في كلمته بمقر حملته الانتخابية في ولاية فرجينيا، إن البلاد لم تشهد في الانتخابات السابقة تأخيرا للنتائج.





وأشار إلى أنه من حق الولايات المتحدة معرفة رئيسها في يوم الانتخاب، منتقدا قرار المحكمة العليا التي سمحت لولاية بنسلفانيا بفرز الأصوات التي تتلقاها بالبريد لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات، بما يتماشى مع قرار السلطات المحلية.





وأكد: "أعتقد أن قرار المحكمة العليا في بنسيلفانيا كان خطيرا جدا".





وأدلى أكثر من 100 مليون ناخب، بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لشبكة "سي إن إن"، حيث يعد ذلك الرقم هو الأعلى رقم في تاريخ انتخابات الولايات المتحدة.



