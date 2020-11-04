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محافظات

غلق موانيء وتوقف الصيد.. امطار ورياح في البحيرة| شاهد

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:11 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة ، سقوط أمطار خفيفة مصاحبة لرياح، اليوم الأربعاء، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

من جانبه قرر اللواء هشام آمنه  محافظ البحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الازمات  المركزية  بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعه لمتابعه حالة الطقس السيئ و عدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة من رياح وسقوط أمطار كثيفة.

و أشار المحافظ الى أنه تم تنفيذ قرار تعطيل الدراسة غدًا الخميس الموافق 12/3 بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات وذلك وفقًا لقرار  رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب 

وشدد آمنه على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لتفادى الآثار السلبية لتلك الموجة ومنها إلغاء كافة الإجازات للجهات المعنية واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة وانتشارها مع الاطقم المخصصة  لمواجهه تلك الظروف الطارئة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والتأهب المستمر، استمرار اعمال تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف، وتكثيف اعمال تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسب، أولا بأول والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني القديمة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد علي أهمية مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه و وقف المخالف منها واتخاذ ما يلزم من اجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة حفاظا على الأرواح ومراجعة اعمال إنارة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر.




غلق موانيء وتوقف الصيد.. امطار ورياح في البحيرة| شاهد
غلق موانيء وتوقف الصيد.. امطار ورياح في البحيرة| شاهد
غلق موانيء وتوقف الصيد.. امطار ورياح في البحيرة| شاهد
غلق موانيء وتوقف الصيد.. امطار ورياح في البحيرة| شاهد

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