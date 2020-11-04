احتفالا بالعيد القومي لبنما... إضاءة مكتبة الإسكندرية بألوان العلم البنمي

وقد حضر العرض السفير أليخاندرو جانتس؛ سفير بنما بالقاهرة، ورافقه السيد أحمد الجندي مدير الشئون القنصلية.

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وينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، حفلا فنيًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "أُحب محمدًا"، للاحتفال بذكرى مولد رسول الله ﷺ، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر في مقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.





يُحيي الحفل المنشد والمبتهل محمد المنفلوطي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من أروع ابتهالاته وقصائده في حب ومدح النبي الكريم، ويتضمن برنامج الحفل كذلك تقديم مجموعة منوعة من الأغاني الدينية والتراثية المتمثلة في الفلكلور الشعبي والإنشاد.





ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفال بذكرى مولد الرسول الكريم من خلال تلاوة القرآن الكريم والأذكار، وإنشاد الأشعار والمدائح في حب رسول الله، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث والحفاظ على الهوية.



