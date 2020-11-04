صدمة لـ ترامب.. صحف عبرية: بايدن يفوز بالانتخابات رغم تأييد نصف الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية صدمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، حول فوز منافسه جون بايدن رغم تأييد نصف الولايات المتحدة للرئيس الأمريكي.





وقال "شموئيل روزنر" خبير الشؤون الأمريكية بـ"معاريف: "تلقينا تذكيرًا بحقيقة أن ما يقرب من نصف الولايات المتحدة لا يزال يدعم ترامب".





وتابع أن بايدن لديه المزيد من الطرق لتحقيق النصر، وذلك فى حالة واحدة ان يفوز في ولاية أريزونا ويحصل على ولايتين من أصل أربع.





وأضاف أن ترامب يحتاج إلى الجميع تقريبًا للفوز ، لذلك من الأسهل رؤية بايدن يفوز في هذه الانتخابات لكن هذه انتخابات تحمل مفاجأت كبيرة.





وأكد أن الأصوات فى فلوريدا انتهت لصالح ترامب ، إلى جانب ذلك وذهبت أوهايو إلى ترامب أيضًا لكن كل المؤشرات تؤكد فوز بايدن رغم أن ما يقرب من نصف الولايات المتحدة لا يزالون يدعمون ترامب.





وأفاد أن ترامب كان رئيسًا غير تقليدي كسر الكثير من القوانيين والحواجز لكن لا يزال هناك عدد كبير من الأمريكيين يقولون ، هذا هو الرجل الذي نريده.





وأشار إلى أن ترامب زاد الإشكليات الامريكية ولديه ميول لزيادة حدة التوترات الاجتماعية وليس لدية اى قدرات لكبح التوترات الاجتماعية.





وأوضح أن الجالية اليهودية في الولايات المتحدة تعاني من فجوة و شرخ بين اليهود وهذا يعني أن اليهود الليبراليين الذين يشكلون أغلبية كبيرة من يهود أمريكا أصبحوا أكثر راديكالية ومواجهة مع الحزب الجمهوري وترامب.