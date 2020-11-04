فريق طبى بجامعة أسيوط ينجح في توصيل ذراع مبتور لطالبة بكلية الآداب

نجح فريق طبى بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعى فى إجراء جراحة معقدة لتوصيل ذراع يسرى مبتور لأحدى طالبات الجامعة في حادث سيارة.













وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتميز وحدة الجراحات الميكروسكوبية وما تضمه من كوادر شابة نابغة فى هذا المجال، معربًا عن فخره واعتزازه بتأسيس تلك الوحدة منذ نحو 25 عامًا والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وواحدة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم والتى تستقبل سنويًا فرق طبية من مختلف جنسيات الدول العربية والأوربية للتدريب على ذلك النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة وشريكًا فى منح شهادة ماجستير دولى فى مجال الجراحات الميكروسكوبية.





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وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أن وحدة استقبال الإصابات والحوادث بالمستشفى الجامعى الرئيسي استقبل طالبة جامعية بكلية الآداب "و" تبلغ من العمر 19 عامًا مصابة فى حادث سيارة وفى حالة خطيرة حيث أدى الحادث إلى فصل ذراعها بالكامل ، وتم إجراء لها الفحوصات والاسعافات اللازمة وتحويلها لوحدة الجراحات الميكروسكوبية لمحاولة إنقاذها .



