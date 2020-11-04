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تعليم

فريق طبى بجامعة أسيوط ينجح في توصيل ذراع مبتور لطالبة بكلية الآداب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:25 م
أثناء العملية الجراحية
أثناء العملية الجراحية
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إيهاب عمر
نجح فريق طبى  بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفى أسيوط الجامعى فى إجراء جراحة معقدة لتوصيل ذراع يسرى مبتور لأحدى طالبات الجامعة في حادث سيارة. 



وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بتميز وحدة الجراحات الميكروسكوبية وما تضمه من كوادر شابة نابغة فى هذا المجال، معربًا عن فخره واعتزازه  بتأسيس تلك الوحدة منذ  نحو 25 عامًا والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وواحدة من أكبر 4 مراكز متخصصة على مستوى العالم والتى تستقبل سنويًا  فرق طبية من مختلف جنسيات الدول العربية والأوربية للتدريب على ذلك النوع من الجراحات الدقيقة والمعقدة وشريكًا فى منح شهادة ماجستير دولى فى مجال الجراحات الميكروسكوبية.

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وأوضح  الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية  أن وحدة استقبال الإصابات والحوادث بالمستشفى الجامعى الرئيسي استقبل  طالبة جامعية بكلية الآداب "و"  تبلغ من العمر 19 عامًا مصابة فى حادث سيارة وفى حالة خطيرة حيث أدى الحادث إلى فصل ذراعها بالكامل ، وتم إجراء لها الفحوصات والاسعافات اللازمة وتحويلها لوحدة الجراحات الميكروسكوبية لمحاولة إنقاذها .

وأضاف الدكتور عمرو السيد أستاذ  جراحات وكسور العظام ومدير الوحدة أن الوحدة استقبلت الطالبة والتى خضعت لعملية عاجلة  لتوصيل ذراعها المبتور والتى تعد أحدى الجراحات الدقيقة والمعقدة والتى استغرقت أكثر من 6 ساعات، حرص خلالها الفريق الطبى على إعادة توصيل الذراع بما تتضمنه من شرايين وأوتار  مع الحفاظ على قدرته  الحركية ، وهو الذى تضمن إعادة توصيل الذراع المبتور والتى قام بها الدكتور يوسف الجمال المدرس العظام بالوحدة ، أعقبها بعد أسبوع عملية جراحية أخرى قام بها الدكتور محمد مرسى مدرس العظام بالوحدة وذلك لتغطية العضلات بالجلد والذى شارك فى حضوره الطبيب أحمد أشرف من جامعة طنطا والتى يقضى فترة تدريبه بالوحدة

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