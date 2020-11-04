قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان مساء الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال تركيب اللوحات برافع مياه الشيخ هارون، سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الشيخ هارون – عمارات الشيخ هارون – مطلع كلية الدراسات الإسلامية ومطلع الإذاعة – عزبة الحدود – كيما غرب).
وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 6 11 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 7 11 2020.
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كما أنه من أجل استكمال الإعمال سيتم قطع المياه أيضًا من الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم السبت الموافق 7 11 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 8 11 2020.
لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
وفى نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم تخصيص حوالى 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة العام المالى 2020/2021 من أبرزها مشروعات الصرف الصحى بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز ، وأيضًا محطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة.
وأشاد بالدعم الحكومى من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.
وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 6 11 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 7 11 2020.
وأقرأ أيضًا :
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. توقيع بروتوكول لتطوير 18 حضانة أطفال في أسوان.. صور
كما أنه من أجل استكمال الإعمال سيتم قطع المياه أيضًا من الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم السبت الموافق 7 11 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 8 11 2020.
لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.
وفى نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم تخصيص حوالى 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة العام المالى 2020/2021 من أبرزها مشروعات الصرف الصحى بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز ، وأيضًا محطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة.
وأشاد بالدعم الحكومى من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.