AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قطع المياه عن بعض المناطق في أسوان مساء الجمعة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 05:10 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه نظرًا لتنفيذ أعمال تركيب اللوحات برافع مياه الشيخ هارون، سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الشيخ هارون – عمارات الشيخ هارون – مطلع كلية الدراسات الإسلامية ومطلع الإذاعة – عزبة الحدود – كيما غرب).

وذلك اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة القادم الموافق 6 11 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 7 11 2020.

وأقرأ أيضًا :
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. توقيع بروتوكول لتطوير 18 حضانة أطفال في أسوان.. صور


كما أنه من أجل استكمال الإعمال سيتم قطع المياه أيضًا من الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم السبت الموافق 7 11 2020 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 8 11 2020.

لذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

وفى نقلة نوعية للإرتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم تخصيص حوالى 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة العام المالى 2020/2021 من أبرزها مشروعات الصرف الصحى بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز ، وأيضًا محطات مياه شرب بقرى ومدن المحافظة.

وأشاد بالدعم الحكومى من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف وأيضًا إدخال خدمة الصرف الصحى للمناطق المحرومة بالمدن والقرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمدة 7 ساعات .. قطع مياه الشرب عن مناطق بالمحلة مساء اليوم

قطع المياه عن منطقة السيل الريفى بأسوان.. تفاصيل

لاستكمال محور المنصورية.. قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

محافظ أسوان: 900 مليون جنيه لإدخال مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق المحرومة.. صور

انقطاع المياه 7 ساعات يومي الجمعة والسبت المقبلين بعدة مناطق بأسوان

انقطاع المياه 7 ساعات في أسوان.. اعرف المواعيد والمناطق

ترشيحاتنا

سارة عبد الرحمن تصاب بكورونا بعد العودة من مهرجان الجونة

ميدو: تغيير حكام الـ VAR المعينين لمباراة الزمالك والرجاء يقلق

تبدأ من مارس القادم.. السعودية تعلن عن بشرى سارة للعمال الأجانب لديها

زيارة سرية.. الأهلي يحسم اتفاقه مع نجم الرجاء المغربي

رغم موافقة اللاعب.. عائق وحيد يفصل سيرينو من الانضمام للأهلي

CNN: ترامب لم يفز بالانتخابات وقد يخسر المعركة أمام بايدن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. طفرة حديثة تساهم في الحد من كورونا بنسبة 80%

بالأسْوَد.. أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري من داخل سيارتها.. شاهد

بعد شائعة إجرائها عملية تجميل.. 10 صور لسهر الصايغ تكشف الحقيقة