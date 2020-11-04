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فن

بعد نقلها إلى المستشفى.. الجمهور يطارد نشوى مصطفى

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:29 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة نشوى مصطفى، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نقلها إلى المستشفى إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وكان نجل نشوى مصطفى، أكد أنها استقلت قبل قليل سيارة إسعاف لنقلها إلى أحد المستشفيات، موجها الشكر إلى وزارة الصحة ونقيب الممثلين.


وكانت الفنانة بشرى تواصلت مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لنقل الفنانة نشوى مصطفى إلى أحد مستشفيات العزل، كما تواصل معها أيضًا الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.


كتبت نشوى مصطفى منذ قليل عبر حسابها على موقع فيس بوك، قائلة: "أنا باموت حرفيًا بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى أروح أنهى مستشفى".

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