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أخبار العالم

رغم وفاته بسبب كورونا الشهر الماضي.. فوز مرشح الحزب الجمهوري بمقعد بالنواب الأمريكي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:18 م
ديفيد أندال
ديفيد أندال
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شريف سيد
أظهرت نتائج التصويت في انتخابات مجلس النواب الأمريكي، عن مفاجأة في ولاية داكوتا الشمالية، وذلك عقب فوز مرشح الحزب الجمهوري ديفيد أندال، والذي توفى الشهر الماضي. 

وتوفى ديفيد أندال، عن عمر يناهز الـ 55 عاما، متأثرا إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك أكتوبر الماضي، عقب أشهر من فوزه بالترشح على المنطقة الثامنة للحزب الديمقراطي في داكوتا الشمالية. 

وقالت والدته وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية إنه استسلم لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، عقب أيام من محاربته المرض في المستشفى، ليتوفى في أكتوبر الماضي. 

ورفضت السلطات الأمريكية إخراجه من السباق الانتخابي في الولاية، حيث أن التصويت المبكر كان قد بدأ قبل وفاته بأسبوعين، لتظهر النتائج النهائية فوزه بمقعد الولاية. 

وعن موقف المقعد عقب الوفاة، قال المدعي العام واين ستينجم، الشهر الماضي، إنه في حالة فوزه بالمقعد سيعتبر مقعده شاغرا. 

ووفقا لقانون الولاية، يتقدم حزب أندال بطلب لتقديم عضو بديل عنه بالتعيين، إلا أنه يسمح للناخبين في الولاية التقدم بإلتماس لإعادة التصويت مرة أخرى في الولاية في انتخابات خاصة. 

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