هكذا عاش الأمريكيون ليلة الانتخابات الرئاسية.. شاهد

عاش الأمريكيون ليلة الثالث من نوفمبر الجاري وهم يترقبون نتيجة المنافسة المحتدمة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.





وَأوضح تقرير قناة «الغد» أن النتائج الأولية تقاربت بشكل كبير واكتست خريطة الولايات المتحدة باللون الأحمر الجمهوري، على حساب اللون الأزرق الديمقراطي، بعدما حقق ترامب مفاجأة بكسب أصوات "المجمع الانتخابي" في عدد من الولايات التي توصف بـ المتأرجحة، وهي التي لا تستقر على اختيار أحد الحزبين خلافًا لما هو الحال في معظم الولايات.





من جانبه خرج بايدن متمسكا بالأمل في تحقيق الفوز رغم مكاسب ترامب.





وقال بايدن: "أنا هنا لأقول لكم أننا في الطريق الصحيح، وأننا سنفوز بهذه الانتخابات، لقد علمنا ذلك بسبب نتائج "التصويت المبكر" غير المسبوق والذي سيأخذ بعض الوقت".





واتهم ترامب المعسكر الديمقراطي، بمحاولة سرقة الانتخابات، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك.





وقال ترامب: "توقعوا عدم الفوز، ولهذا.. فسواء فازوا أم خسروا سيذهبون بنا إلى المحكمة وما حدث في الانتخابات الأمريكية تزوير وإحراج لبلادنا، نحن نستعد للفوز وفعليا نحن فزنا فيها".





وكان أكثر من 102 مليون ناخب أمريكي قد شاركوا في "التصويت المبكر" وهي أرقام غير مسبوقة في سجل منافسات الرئاسيات في الولايات المتحدة الأمريكية.





وشهدت مراكز الاقتراع في "يوم الحسم" إقبالا كبيرا، لكن النتيجة النهائية على ما يبدو لم تخلو من المفاجأت ولم تعكس ما توقعته استطلاعات الرأي في الفترة السابقة من الانتخابات.