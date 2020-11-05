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بين الناس

خوفا من الأمراض.. شكوى من انتشار القمامة بمنطقة العوايد في الإسكندرية.. صور

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن صفا حسان عبد الله حسان، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من تراكم أكوام القمامة بمنطقة العوايد في الإسكندرية.


ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار القمامة والتى تعمل على نشر الحشرات الضارة، ومنها الذباب والناموس  والتى تزعج السكان، فضلا عن إمكانية نقلها العدوى والفيروسات"، مطالبا الأجهزة بالتدخل لإزالة القمامة.


وأضاف: "استغاث سكان العوايد أكثر من مرة بالمسئولين للتدخل لحل الأزمة، إلا أن الأزمة لم تحل وما زالت تتفاقم".


للتواصل مع القارئ:
0 128 042 2690


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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