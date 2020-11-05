خوفا من الأمراض.. شكوى من انتشار القمامة بمنطقة العوايد في الإسكندرية.. صور

شكا المواطن صفا حسان عبد الله حسان، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى "صدى البلد"، من تراكم أكوام القمامة بمنطقة العوايد في الإسكندرية.









ويقول فى رسالته: "نعانى من انتشار القمامة والتى تعمل على نشر الحشرات الضارة، ومنها الذباب والناموس والتى تزعج السكان، فضلا عن إمكانية نقلها العدوى والفيروسات"، مطالبا الأجهزة بالتدخل لإزالة القمامة.









وأضاف: "استغاث سكان العوايد أكثر من مرة بالمسئولين للتدخل لحل الأزمة، إلا أن الأزمة لم تحل وما زالت تتفاقم".











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