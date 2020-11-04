انتخابات أمريكا.. جو بايدن: لن أعلن الفوز إلا بعد انتهاء فرز الأصوات

قال جو بايدن المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن السلطة تأتي من الشعب وحده حسبما أفادت " إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها .





وأضاف بايدن: الإقبال على التصويت في الانتخابات الأمريكية كان استثنائيا، ولن أعلن الفوز إلا بعد الانتهاء من فرز الأصوات، كل المؤشرات تؤكد أننا على طريق الفوز".





أظهرت نتائج أولية لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية ، اليوم الأربعاء، وصول أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي إلى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى 248 صوتا، والرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي.





وجاء ذلك عقب تمكن جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب.





يذكر أن رقم 270 هو الذي يعلن فوز صاحبه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه في حالة حصول مرشح على 270 صوتا في المجمع الانتخابي يصبح هو الفائز بالانتخابات.