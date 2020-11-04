سباق البيت الأبيض.. جو بايدن يحصد 248 صوتا وترامب 214 في المجمع الانتخابي

أظهرت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي إلى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى 248 صوتا، والرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي.









وجاء ذلك عقب تمكن جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب.









يذكر أن رقم 270 هو الذي يعلن فوز صاحبه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه في حالة حصول مرشح على 270 صوتا في المجمع الانتخابي يصبح هو الفائز بالانتخابات.









وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بولاية ويسكونسن، على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.









وتعد ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات بالمجمع الانتخابي، ولاية مهمة في طريق الوصول إلى البيت الأبيض.









وطالبت حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، التي يتفوق فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن بفارق ضئيل.



