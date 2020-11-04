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اقتصاد

خدمات التموين إلكترونياً على موقع دعم مصر.. تفاصيل

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:29 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين أتاحت من خلال الموقع الإلكتروني دعم مصر خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف.

كما تمت إتاحة خدمات الفصل الاجتماعي وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

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وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

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