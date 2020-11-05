التموين تواصل طرح منتجات الوقاية من فيروس كورونا.. تفاصيل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إنتاج وتوزيع الكمامات القماشية وكولونيا 555 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، على البطاقات التموينية، وضمن فارق سلع نقاط الخبز، لضمان توفيرها بالأسواق بأسعار مناسبة ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.





كما تواصل الشركات المنتجة للكمامات القماش، توريدها للشركات التابعة لوزارة التموين، وذلك لتوزيعها على بقالي التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية، لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.





وأصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم 41 لسنة 2020 ينص على صرف الكمامات القماش بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريًا وأن تعامل الكمامات مثل باقي السلع «الزيت والسكر».









وجاءت آليات صرف الكمامات القماش على بطاقات التموين كالتالي:





- الصرف إجباريا للمواطنين بالبطاقة التي تشمل 3 أفراد فأكثر.





- يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد.









- تحدد شركات الجملة عدد الكمامات لمنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.









- يشترط صرف الكمامات ولو لمرة واحدة.







