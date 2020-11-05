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رياضة

بعد تأهل الزمالك.. جنش يوجه رسالة للجماهير ومجلس إدارة النادي

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
جنش
جنش
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مصطفى كرم
احتفل محمود جنش حارس مرمي نادي الزمالك بفوز فريقه على فريق الرجاء التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتأهل للنهائي لمواجهة غريمه الأهلي. 

ونشر جنش صورة له من مباراة امس امام الرجاء وعلق عليها قائلا "الحمد لله شكرا مجلس الإدارة والجماهير على المساندة لعيبه رجالة". 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف  لكل فريق ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا ، وذلك فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة فى إطارمباراة الإياب 

سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك .

بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ، وفي الجانب الأخر كانت هناك محاولات من جانب الرجاء للوصول إلى مرمى الأبيض، لكن التمركز الجيد كان حاضرًا دائمًا في منتصف الملعب.

وأتت أول الكرات الخطرة في الدقيقة 11 من خلال سند الورفلي الذي استقبل ركنية لعبها عبدالإله الحافيظي من الجانب الأيمن، ليصوب الليبي كرة خطيرة بالرأس أبعدها حارس الزمالك العملاق محمد أبو جبل.

وسقط بن مالانجو على أرض الملعب في منطقة الجزاء بالدقيقة 18 مطالبًا بركلة جزاء ضد محمد علاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وأكد على صحة قرار حكم الفيديو المساعد.

وسنحت لدى الزمالك فرصة من أجل التقدم لصالح الزمالك في الدقيقة 23 وصوب كرة قوية ارتطمت في الدفاع وتحولت لركنية.

ولعب محسن متولى كرة تجاه عمق منطقة الجزاء، كادت تخدع محمد أبو جبل بعدما ارتطمت في الدفاع بالدقيقة 25 لكنه استطاع أن يعود في الموعد المناسب وأمسك بالكرة.

واستدرج الزمالك منافسه إلى الأسلوب الذي يناسبه حتى الدقيقة 40 حيث تمركز في وسط ملعب لغلق المساحات على لاعبي الرجاء، واعتمد بشكل أساسي على الهجمات المرتدة من أجل تهديد مرمى الضيوف.

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