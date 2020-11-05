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ردة فعل أولياء الأمور بعد قرار إلغاء زيادة مصاريف المدارس الخاصة ..فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
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إبراهيم القادري
قالت رحاب فاروق، منسق ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن عدم زيادة مصاريف المدارس الخاصة والدولية قرار صائب ويصب في مصلحة ولي الأمر؛ بعد تأثرهم ماديًا بسبب جائحة كورونا.

وأضافت "فاروق"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن القرار ألغى الزيادة الثانوية لمصاريف المدارس الخاصة سواء عربي أو لغات أو دولي؛ وهو ما أسعد جميع أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت ضرورة وجود آلية لتنفيذ القرارات الصادرة، مطالبة بصدور القرارات وسط وجود آليات تقوم بتنفيذها؛ لتخفيف العبء على أولياء الأمور.

وقررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف إضافة نسبة شريحة وزيادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي)  للعام الدراسي 2020 /2021.

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